TZ Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Internet hat einen starken Einfluss auf die Stimmung in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen spielen eine wichtige Rolle für die Einschätzung von Aktien. Im Falle von Tz wurde eine mittlere Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich für die Tz-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,034 AUD, was einem Unterschied von +13,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhielt die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wiesen positive Werte auf, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führte.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum aufzeichnet. Der RSI für Tz zeigte einen überverkauften Wert von 20, was zu einer "Gut"-Einstufung führte. Der RSI25 ergab einen Wert von 46, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wurde der RSI mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine überwiegend neutrale Einstellung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhielt Tz daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wurde Tz von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.