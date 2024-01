TZ Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die technische Analyse der Tz-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,024 AUD liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,03 AUD, wobei auch hier der letzte Schlusskurs um 20 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Tz-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tz-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist hingegen einen Wert von 71,43 auf, was auf eine "Schlecht"-Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Tz in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen wurde weder positiv noch negativ über die Aktie gesprochen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und das Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Tz. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Zusammenfassend erhält die Tz-Aktie sowohl hinsichtlich der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung als auch des Sentiments und Buzz insgesamt ein "Neutral"-Rating.