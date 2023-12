TZ Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz der Tz-Aktie in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Ebene führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tz-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,03 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,024 AUD liegt, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (0,03 AUD) liegt unter dem aktuellen Kurs (-20 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Tz-Aktie bei 50 liegt, was auf eine neutrale Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 71, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Tz-Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.