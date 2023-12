TYAN rüstet HPC-, KI- und Rechenzentrumslösungen mit der Leistung der 5. Generation der Intel® Xeon® Scalable Prozessoren auf

Newark, Kalifornien (ots/PRNewswire) -TYAN®, ein führender Hersteller von Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, hat heute aktualisierte Serverplattformen und Hauptplatinen vorgestellt, die auf den brandneuen Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der fünften Generation basieren (https://www.tyan.com/EN/campaign/intel/5th-Gen-Intel-Xeon-Scalable-Processors/), die früher den Codenamen Emerald Rapids trugen.Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 5. Generation: mehr Rechenleistung und schnellerer Speicher bei gleichem Stromverbrauch wie die VorgängergenerationDer Intel Xeon-Prozessor der 5. Generation ist auf 64 Kerne angewachsen und verfügt über einen größeren gemeinsamen Cache, eine höhere UPI- und DDR5-Speichergeschwindigkeit sowie PCIe 5.0 mit 80 Lanes. Der Intel Xeon der 5. Generation wächst und glänzt mit Workload-optimierter Leistung und bietet mehr Rechenleistung und schnelleren Speicher bei gleichem Stromverbrauch wie die Vorgängergeneration. „Der Intel Xeon der 5. Generation ist das zweite Prozessorangebot innerhalb der Intel Xeon Scalable Plattform 2023 und bietet verbesserte Leistung und Energieeffizienz, um die TCO und die Betriebseffizienz zu beschleunigen", sagte Eric Kuo, Vizepräsident des Geschäftsbereichs Server-Infrastruktur, MiTAC Computing Technology Corporation. „Durch die Nutzung der Fähigkeiten von Intels neuen Xeon-CPUs sind TYANs Intel Xeon-gestützte Lösungen (https://www.tyan.com/EN/campaign/intel/5th-Gen-Intel-Xeon-Scalable-Processors/) der 5. Generation darauf ausgelegt, die hohen Anforderungen von HPC, Rechenzentren und KI-Workloads zu erfüllen."TYANs brandneue Intel Emerald Rapids Plattformen: erfüllen steigende Anforderungen bei HPC-, Cloud- und KI-WorkloadsDer Thunder HX FT65T-B5652 (https://www.tyan.com/Barebones%3DFT65TB5652%3DB5652F65TV6E2H-G%3Ddescription%3DEN) ist ein rackkonvertierbarer 1S-KI-Server, der für HPC/GPGPU-Anwendungen auf dem Schreibtisch entwickelt wurde und bis zu vier doppelt breite GPU-Karten unterstützen kann. Dieses System verfügt über einen einzelnen Intel Xeon Scalable-Prozessor der 5. Generation, 8 DIMM-Steckplätze für DDR5-5600-Speicher, 4 FH/FL PCIe 5.0 x16-Steckplätze mit doppelter Breite, 6 3,5-Zoll-SATA + 2 NVMe U.2 hot-swap, werkzeuglose Laufwerkseinschübe und 1 NVMe M.2 2280 Steckplatz. Darüber hinaus bietet TYAN mit dem Thunder HX FT65T-B7130 (https://www.tyan.com/Barebones_FT65TB7130_B7130F65TV10H-2T-G) eine weitere Desktop-HPC-Plattform an, die eine ausgewogene CPU/GPU-Computing-Architektur mit Unterstützung für zwei Intel Xeon Scalable-Prozessoren der fünften Generation bietet. Sie verfügt über 16 DIMM-Steckplätze mit DDR5-5600-Speicherunterstützung, 2 FH/10,5-Zoll-L-Steckplätze mit doppelter Breite und 1 FH/10,5-Zoll-L-Steckplatz mit einfacher Breite für PCIe 5.0 x16. Der Server enthält außerdem 8 3,5-Zoll-SATA und 2 2,5-Zoll-SATA-Laufwerksschächte, die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können, sowie 1 NVMe M.2 2280-Steckplatz.Für den Mainstream 2U Server Formfaktor präsentiert TYAN drei Modelle für unterschiedliche Benutzerszenarien. Beginnen wir mit dem TYAN Thunder CX TD76-B5658 (https://www.tyan.com/Barebones_TD76B5658_B5658T76X4-270TE4HR), einer 2U 4-Knoten High-Density-Implementierung, die für Cloud Service Provider entwickelt wurde. Er verfügt über einen einzelnen Intel Xeon Scalable-Prozessor der 5. Generation sowie einen PCIe 5.0 x16-Steckplatz, einen OCP v3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz und zwei NVMe M.2-Steckplätze pro Knoten. Die gemeinsamen, redundanten Kühllüfter und Netzteile sind von hinten zugänglich und unterstützen Hot-Swap-Funktionen.Zweitens ist der Thunder HX TS75- (https://www.tyan.com/Barebones_TS75B7132_B7132T75E8HR-2T)/TS75A-B7132 (https://www.tyan.com/Barebones_TS75AB7132_B7132T75AV10E16HR-2T) eine 2U-Dual-Socket-Serverplattform, die bis zu 8 TB Speicherkapazität für In-Memory-Computing und Virtualisierungsanwendungen unterstützt. Er bietet zwei Onboard-LAN-Optionen, Dual 10GbE oder Dual GbE, 5 Standard-PCIe-5.0-Steckplätze, einen OCP v3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz und zwei NVMe M.2-Steckplätze. 3,5-Zoll- und 2,5-Zoll-Speicherlaufwerke werden vom TS75-B7132 bzw. TS75A-B7132 unterstützt.Verglichen mit der TS75-/TS75A-B7132-Familie ist der TYAN Thunder SX TS70- (https://www.tyan.com/Barebones%3DTS70B7136%3DB7136T70V10E4HR-HE%3Ddescription%3DEN)/TS70A-B7136 (https://www.tyan.com/Barebones_TS70AB7136_B7136T70AV12E8HR-HE) die andere 2U-Dual-Socket-Serverplattform mit 16 DIMM-Steckplätzen mit DDR5-5600-Speicherunterstützung und zwei Onboard-10GbE, 5 Standard-PCIe-5.0-Steckplätzen, einem OCP v3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz und zwei NVMe M.2-Steckplätzen. TS70-/TS70A-B7136 bieten das gleiche Speicherszenario wie TS75-/TS75A-B7132 auf der Vorderseite und mit zusätzlichen 2,5-Zoll-Laufwerksschächten an der Rückseite.Der Standard 1U-Formfaktor wird von den meisten Rechenzentren gut angenommen und TYAN hat zwei 1U-Produkte im Angebot. Der Thunder CX GC79A-B7132 (https://www.tyan.com/Barebones_GC79AB7132_B7132G79AE12HR-2T) ist ein 1U2S-Cloud-Server mit 32 DIMM-Steckplätzen und DDR5-5600-Speicherunterstützung. Er bietet 12 werkzeuglose NVMe U.2 Hot-Swap-Laufwerksschächte für hohe IOPs, 2 FH/HL PCIe 5.0 x16-Steckplätze und einen PCIe 5.0 x16 OCP v3.0 LAN Mezzanine-Steckplatz für verschiedene Add-on-Kartenoptionen sowie 2 NVMe M.2 22110 / 2280-Steckplätze für die Installation eines internen Bootlaufwerks. Der Thunder CX GC68A-B7136 (https://www.tyan.com/Barebones%3DGC68AB7136%3DB7136G68AV4E8HR-2T%3Ddescription%3DEN) hingegen ist die andere Dual-Socket-Serverplattform für mittlere Serveranwendungen. Er verfügt über 16 DIMM-Steckplätze mit DDR5-5600-Speicherunterstützung, 8 NVMe U.2 + 4 2,5-Zoll-SATA hot-swap, werkzeuglose Laufwerksschächte, 2 FH/HL PCIe 5.0 x16 Steckplätze, PCIe 5.0 x16 OCP v3.0 LAN Mezzanine Steckplatz und 2 NVMe M.2 2280 Steckplätze.Zusätzlich zu den Serversystemen bietet TYAN aufgerüstete Motherboard-Lösungen an, die auf dem neuesten skalierbaren Intel Xeon Prozessor der fünften Generation basieren. Für kompakte Single-Socket-Motherboards bietet sich das Tempest HX S5652 (https://www.tyan.com/Motherboards_S5652_S5652AGM3NRE-2T) — ein AI-Server-Board, das für den Einsatz mehrerer GPU-Karten ausgelegt ist. Für Dual-Sockel-Lösungen bietet TYAN sowohl das Tempest CX S7136 (https://www.tyan.com/Motherboards_S7136_S7136GM2NRE-2T) als auch das Tempest HX S7130 (https://www.tyan.com/Motherboards_S7130_S7130GM2NR-2T) an. Der Tempest CX S7136 (https://www.tyan.com/Motherboards_S7136_S7136GM2NRE-2T) ist ein Rack-optimiertes Server-Board für den 1U/2U-Einsatz, während der Tempest HX S7130 (https://www.tyan.com/Motherboards_S7130_S7130GM2NR-2T) die Mainstream-Option im EEB-Formfaktor ist.Informationen zu TYANTYAN, eine führende Servermarke der MiTAC Computing Technology Corporation unter der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), entwickelt, fertigt und vermarktet fortschrittliche x86- und x86-64-Server-/Workstation-Board-Technologie, Plattformen und Serverlösungsprodukte. Die Produkte von TYAN werden an OEMs, VARs, Systemintegratoren und Reseller weltweit für eine große Bandbreite von Anwendungen vertrieben. Mit seinen skalierbaren, hochgradig integrierten und zuverlässigen Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen wie Server-Appliances, Lösungen für HPC oder Hyperscale-Rechenzentren unterstützt TYAN seine Kunden auf ihrem Weg zur Technologieführerschaft. Intel, das Intel-Logo, Xeon und deren Kombinationen sind Marken der Intel Corporation.