TYAN kündigt Verfügbarkeit von Hochleistungs-Serverplattformen auf Basis von AMD EPYC™ Prozessoren der 4. Generation für Cloud Native Umgebungen und Technical Computing an

Newark, Kalifornien (ots/PRNewswire) -TYAN®, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, gab heute die Verfügbarkeit von Hochleistungsserverplattformen bekannt, die die AMD-EPYC™-Prozessoren der 4. Generation für wachsende native Cloud-Umgebungen und AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation mit AMD-3D-V-Cache™-Technologie (https://www.tyan.com/EN/campaign/amd/amd_epyc_9004/) für technische Rechenanwendungen unterstützen.„Rechenzentren legen Wert auf Nachhaltigkeit und bieten die Möglichkeit, die Effizienz zu verbessern und Ziele zu erreichen", so Eric Kuo, Vice President der Server Infrastructure Business Unit von MiTAC Computing Technology Corporation. „Die Serverplattformen von TYAN, die von AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation angetrieben werden, tragen durch energieeffiziente und leistungsstarke Lösungen zur ökologischen Nachhaltigkeit bei. Unsere führende Workload-Performance ermöglicht eine effiziente Skalierung cloudnativer Workloads und erreicht so mehr bei weniger Stromverbrauch."„Die neuesten AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation bieten eine herausragende Leistung und Effizienz für Cloud Native und Technical Computing Workloads", so Lynn Comp, Corporate Vice President, Server Product and Technology Marketing bei AMD. „Unsere neueste Familie von Rechenzentrumsprozessoren ermöglicht es den Kunden, ein Gleichgewicht zwischen dem Wachstum und der Flexibilität der Arbeitslast und den kritischen Anforderungen an die Konsolidierung der Infrastruktur zu finden, sodass unsere Kunden in einer entscheidenden Zeit der Transformation des Rechenzentrums mehr Arbeit effizient erledigen können."Erzielen Sie einen leistungsstarken Datenspeicherdurchsatz, um die Cloud-Funktionen zu verbessern.Die Cloud-Plattformen von TYAN nutzen die Fähigkeiten der neuesten Prozessoren der AMD-EPYC-9004-Serie, die auf der „Zen4c"-Architektur basieren, und sind speziell für die Ausführung anspruchsvoller und skalierbarer Cloud-nativer Dienste und Unternehmensanwendungen konzipiert. Das Tomcat CX S8056 (https://www.tyan.com/Motherboards_S8056_S8056GM2NE-2T) ist ein Single-Socket-Server-Motherboard im Format 12" x 14,1", das 24 DDR5-DIMM-Steckplätze, zwei PCIe 5.0-Riser-Steckplätze, neun MCIO x8-Anschlüsse für NVMe U.2, zwei NVMe M.2 und einen OCP v3.0-LAN-Mezzanine-Steckplatz für den Rack-optimierten Servereinsatz unterstützt.Der Transport CX GC68A-B8056 (https://www.tyan.com/Barebones_GC68AB8056_B8056G68AE12HR-2T) ist eine kostengünstige Single-Socket-Serverplattform mit 24 DDR5-DIMM-Steckplätzen, einem Paar PCIe 5.0 x16-Erweiterungssteckplätzen, einem OCP 3.0-LAN-Mezzanine-Steckplatz und zwei 10GbE-Onboard-Ethernet-Ports. Diese Plattform ist in einer 1U-Konfiguration erhältlich und unterstützt zwölf werkzeuglose 2,5"-Laufwerksschächte für NVMe-U.2-Geräte. Der GC68A-B8056 ist ideal für Anwendungen, die sowohl leistungsstarke Rechenkerne als auch hochleistungsfähige Speicher-I/O benötigen.Steigern Sie die Leistung für anspruchsvolle technische Rechenlasten. Die HPC-Plattformen von TYAN nutzen AMD-EPYC-Prozessoren der 4. Generation mit AMD-3D-V-Cache-Technologie, um eine außergewöhnliche Leistung für technische Rechenlasten wie EDA-, CFD- und FEA-Software und -Lösungen zu bieten. Das Tomcat HX S8050 (https://www.tyan.com/Motherboards_S8050_S8050GM4NE-2T)-Server-Motherboard verfügt über acht DDR5-DIMM-Steckplätze, fünf PCIe 5.0 x16-Steckplätze für den Einsatz mehrerer GPU-Karten, sechs MCIO-Anschlüsse, zwei NVMe M.2-Steckplätze, zwei 10GbE- und zwei GbE-Onboard-Ethernet-Ports im CEB-Format (12" x 10,5").Darüber hinaus ist der Transport HX FT65T-B8050 (https://www.tyan.com/Barebones_FT65TB8050_B8050F65TV8E2H-2T-N) eine rackkonvertierbare Serverplattform, die einen einzelnen AMD-EPYC-9004-Series-Prozessor enthält. Er bietet acht DDR5-DIMM-Steckplätze, acht 3,5"-SATA-Laufwerkseinschübe und werkzeuglose 2,5"-NVMe-U.2-Laufwerkseinschübe mit Hot-Swap-Funktion. Der FT65T-B8050 unterstützt bis zu zwei professionelle PCIe-5.0-x16-GPU-Karten mit doppelter Breite und zwei zusätzliche PCIe-5.0x16-Steckplätze für den Einsatz von Hochgeschwindigkeits-Netzwerkadaptern und ist damit ideal für KI-Workbench-Anwendungen auf dem Schreibtisch.TYAN-Serverplattformen, die auf den neuen AMD-EYC-Prozessoren der 4. Generation und AMD-EYC-Prozessoren der 4. Generation mit AMD-3D-V-Cache-Technologie basieren, sind über ein ein BIOS-Update sockelkompatibel mit bestehenden Prozessoren der AMD-EYC-Serie 9004. Kunden können effizientere und skalierbare Dienste für gezielte Workloads nutzen, die von den neuen Prozessoren des Typs AMD EPYC 9754, 9734, 9684X, 9384X und 9184X unterstützt werden.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2095137/TYAN_s_server_platforms_with_AMD_s_latest_data_center_processors_offer_unmatched_core_count_in_1U_an.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tyan-kundigt-verfugbarkeit-von-hochleistungs-serverplattformen-auf-basis-von-amd-epyc-prozessoren-der-4-generation-fur-cloud-native-umgebungen-und-technical-computing-an-301845668.htmlPressekontakt:Fenny Chen,fenny.chen@mic.com.twOriginal-Content von: MiTAC Computing Technology Corporation/ Server Infrastructure Business Unit, übermittelt durch news aktuell