TXOne Networks sichert mit neuartiger Stellar-Lösung die betriebliche Stabilität von Unternehmen aus vielen Bereichen

Eindhoven/Taipeh (ots) -Cybersicherheitslösung Stellar nutzt „Cyber-Physical System Detection and Response“ (CPSDR) -Ansatz, um unerwartete Systemänderungen zu verhindern und die Produktion abzusichern.TXOne Networks (https://www.txone.com/?utm_source=BusinessWire&utm_medium=press-release&utm_campaign=growth-pr-may-2023&utm_content=), ein führendes Unternehmen im Bereich der industriellen Cybersicherheit, kündigt mit Stellar seine neue Lösung zur Absicherung eines stabilen Produktions- und Geschäftsbetriebs an. Dank des Einsatzes des einzigartigen Cyber-Physical System Detection and Response (CPSDR) - Sicherheitskonzepts von TXOne Networks unterstützt die Stellar Produktlinie sowohl die Prioritäten von Sicherheits- als auch Produktionsteams, ohne dass einer der beiden Bereiche Abstriche bei Funktionalität oder Leistung machen muss. Stellar-Lösungen schützen bereits jetzt Kunden aus der Halbleiterindustrie, der Fertigung, der Öl- und Gasindustrie, der Automobilbranche, der Pharmaindustrie und vielen anderen Branchen. Damit ist Stellar die erste Cybersicherheitslösung, die nahtlosen Schutz mit vollständiger System-Überwachung und Prävention sowohl für alte als auch neue OT-basierte Produktionsanlagen im Parallelbetrieb bietet. Dank des intuitiven Einsatzes und der fachkundigen Automatisierung der Lösung ist die Implementierung schnell und einfach durchzuführen und wirkt sich nicht auf Produktionsgeräte mit eingeschränktem Leistungsumfang aus.Die Verhaltensmuster OT-basierter Produktionsgeräte und cyber-physischer Systeme in der Fertigung werden automatisch ermittelt und kontinuierlich überwacht. Selbst eine einzige anormale Interaktion erfordert hier eine genaue Überprüfung, für die herkömmliche, aus der Informationstechnologie (IT) übernommene Cybersicherheitsansätze oft nicht ausgelegt sind. Stellar hingegen analysiert die grundlegenden "Fingerabdrücke" jedes einzelnen Produktionsgeräts, um unerwartetes Verhalten aufzudecken, das einen zuverlässigen und stabilen Fertigungs- und Geschäftsbetrieb gefährdet. Die Lösung von TXOne Networks verhindert dann diese unerwarteten Veränderungen und generiert Warnmeldungen, um eine weitergehende Analyse durchzuführen. Auf diese Weise beschränkt sich die Stellar-Lösung nicht nur auf die Bekämpfung bekannter Cyberbedrohungen. Dank der Nutzung der OT-nativen CPSDR-Funktionen von TXOne Networks sowie seines stabilitätsorientierten Ansatzes, kann Stellar unerwartete Systemänderungen verhindern, bevor der Produktionsbetrieb beeinträchtigt wird.Die Stellar-Lösung besteht aus einem Agenten, der mit den OT-basierten Produktionsgeräten eines Unternehmens in Verbindung steht, und einer zentralen Managementkonsole, die den Betrieb der Fertigungsanlagen und die Einhaltung von Richtlinien optimiert. Eine umfassende, OT-bezogene Datenbank, die TXOne Networks in Zusammenarbeit mit führenden Geräteherstellern (OEMs) betreibt, ermöglicht die genaue Identifizierung und Absicherung von mehr als 8.000 OT/ICS (Industrial Control System) -Anwendungen, Zertifikaten und Produktionsgeräten.Um die Prioritäten von Sicherheits- und Produktionsteams in Einklang zu bringen, bietet Stellar einen umfassenden Cyberschutz von Betriebsumgebungen und den dort eingesetzten OT-basierten Produktionsgeräten, einschließlich- Vielschichtiger und umfassender Bedrohungsabwehr (Threat Prevention) zum Schutz von OT/ICS-basierten Produktionsgeräten vor Malware und drohendem unsachgemäßen Gebrauch- Erkennung von Verhaltensanomalien im Routinebetrieb, um auch Malware-freie Cyberattacken zu verhindern- Produktionsunterbrechung, um die betriebliche Integrität zu gewährleisten, das Risiko von Ausfallzeiten zu reduzieren und die Erfordernisse für eine Betriebsunterbrechung zu senken (was besonders für "unpatchbare" Systeme wertvoll ist)- Zuverlässiger Kontrolle von USB-basierten Geräten, um unbefugte Zugriffe zu vermeiden"Eine wachsende Zahl von Unternehmen erkennt heute, dass OT-basierte Produktions- und Geschäftsvorgänge sehr gute Möglichkeiten zur Generierung von Umsatz bzw. für Wertsteigerung bieten", so Dr. Terence Liu, Chief Executive Officer von TXOne Networks. "Zahlreiche prominente Industrielenker aus verschiedenen Branchen vertrauen bereits auf Stellar, unsere Lösung zum Schutz von Endgeräten, um ihre kritischen Produktionsanlagen zu schützen. Mit der Einführung des CPSDR-Konzepts in der neuen Version 3.0 der Stellar Lösung können Unternehmen die operative Stabilität und Produktion aufrechterhalten und unvorhergesehene Bedrohungen proaktiv abwehren." Erfahren Sie mehr über Stellar (https://www.txone.com/products/endpoint-protection/stellar/).Folgen Sie TXOne Networks auf unserem Blog (https://www.txone.com/blog/), bei Twitter (https://twitter.com/TXOneNetworks) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/txone-networks/posts/?feedView=all).Über TXOne NetworksTXOne Networks bietet Cybersicherheits-Lösungen, die mithilfe der OT Zero Trust-Methode die Zuverlässigkeit und Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen und OT-basierten Produktionsumgebungen gewährleisten. TXOne Networks arbeitet sowohl mit führenden Produktionsunternehmen als auch mit Betreibern kritischer Infrastrukturen zusammen, um praktische, betriebsfreundliche Ansätze für die Cyberabwehr zu entwickeln. TXOne Networks bietet dank seiner Defense-in-Depth-Methode sowohl netzwerk- als auch endpunktbasierte Produkte zur Absicherung von OT-Netzwerken und betriebskritischen Endgeräten in Echtzeit. www.txone.comPressekontakt TXOne Networks in Europa:GlobalCom PR-Network GmbHMartin Uffmann / Slavena Radevamartin@gcpr.net / slavenae@gcpr.netTel.: +49 (0)89 360 363-41 / -50Original-Content von: TXOne Networks, übermittelt durch news aktuell