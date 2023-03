TXOne Networks erweitert mit dem neuen EdgeIPS 103 System den Schutz von OT-basierten Produktionsbetrieben gegen Cyberangriffe

EINDHOVEN (Niederlande)/TAIPEH (Taiwan) (ots) -Flexible, transparente Sicherheitslösung bietet OT-native Netzwerksicherung und Notfallprotokolle zum Schutz kritischer Produktionsanlagen in OT-UmgebungenTXOne Networks (https://www.txone.com), ein weltweit führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für das industrielle Internet der Dinge (IIoT), präsentiert sein neues Intrusion-Prevention-System EdgeIPS 103 zum Schutz unternehmenskritischer Fertigungsanlagen sowie zur Sicherung eines kontinuierlichen und reibungslosen Betriebs von Produktionslinien.Das EdgeIPS 103 System sichert unternehmenskritische Fertigungsanlagen oder kleine Produktionsbereiche und ermöglicht eine umfassende Transparenz der OT (Operational Technology) -Umgebung sowie eine umfangreiche Filterung verschiedener Protokolle. Durch seine kompakte Größe, die flexiblen Implementierungsoptionen und die Unterstützung einer Vielzahl von Industrieprotokollen eignet sich EdgeIPS 103 ideal für eine große Bandbreite von Branchen, wie Halbleiterproduktion, Gesundheitswesen, Energie und Fabrikautomation. Durch die problemlose, transparente Implementierung und die Möglichkeit, den vorhandenen Netzwerkverkehr sowie die eingesetzten Produktionsanlagen zu erfassen, fügt sich diese Lösung elegant in vorhandene OT-Netzwerke ein, ohne den Fertigungs- und Geschäftsbetrieb zu stören.Ausgestattet mit der zweiten Generation der sogenannten One-Pass Deep Packet Inspection for Industry (TXODI)-Technologie von TXOne liefert das EdgeIPS 103 System einen hohen Datendurchsatz mit „Out-of-Band“- (und „In-Band“-) Management und bahnbrechenden Ausfallsicherheitsmechanismen."Unternehmen sehen sich in der Regel mit einem mühsamen und kostspieligen Prozess konfrontiert, wenn es darum geht, Cybersicherheitsmaßnahmen zu implementieren, insbesondere bei air-gapped OT-Netzwerkumgebungen mit einer großen Anzahl von Produktionsanlagen, die nicht für moderne Unternehmensnetzwerke konzipiert wurden. Das EdgeIPS 103 System wurde speziell für einen problemlosen Einsatz und eine zuverlässige Cyberabwehr entwickelt, selbst bei älteren Systemen und ungepatchten Geräten", erklärt Dr. Terence Liu, Chief Executive Officer von TXOne Networks. "Wir werden auch weiterhin OT-native Netzwerklösungen anbieten, die auf die sich entwickelnde Bedrohungslandschaft für verschiedene ICS (Industrial Control Systems) abgestimmt sind und bereitstehen, um Unterbrechungen des täglichen Produktionsbetriebs und der Umsatzströme zu verhindern."Das EdgeIPS 103 System wird ab sofort weltweit verfügbar sein. Die Lösung von TXOne Networks zeichnet sich durch folgende Vorteile aus:- Aktuellste Bedrohungsdaten - Das virtuelle Patching des EdgeIPS 103 Systems bietet eine aktuelle und robuste erste Verteidigungslinie gegen bekannte Cyberbedrohungen und schützt den Produktionsbetrieb vor wachsenden Gefahren, wie beispielsweise Ransomware. Die Lösung von TXOne Networks bietet außerdem fortschrittlichen Schutz vor neuen Cyberattacken, indem sie exklusive, aktuelle Bedrohungsdaten nutzt, die sorgfältig aus einer Vielzahl von Quellen zusammengestellt werden. Dies ermöglicht einen optimalen Schutz auch vor bisher unentdeckten sowie Zero-Day-Angriffen und stellt sicher, dass die OT-basierten Produktionsanlagen eines Unternehmens auch vor den neuesten Formen von Cyberattacken geschützt bleiben.- Verbesserte Sichtbarkeit geschäftskritischer Produktionsanlagen – Das EdgeIPS 103 System bietet einen granularen und umfassenden Überblick über Produktionsumgebungen und ermöglicht so eine genaue Überwachung von OT-basierten Produktionsanlagen - die nach bestimmten Anbietern, Softwaretypen und Produktionsgeräten kategorisiert werden können - sowie eine sehr detaillierte Erfassung des Datenverkehrs.- Minimierter Konfigurations- und Verwaltungsaufwand - Das zentralisierte neue Managementsystem von TXOne Networks, EdgeOne, bietet eine einfache, benutzerfreundliche Verwaltung für Produktionsnetzwerke jeder Größe. Threat Intelligence-Updates, Firmware-Patch-Management und Provisionierung können in großem Umfang zentralisiert werden, was eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen OT- und IT-Systemadministratoren ermöglicht.- Mühelose Netzwerksegmentierung mit automatischer Regelgenerierung und -erstellung - Die KI-basierte EdgeIPS-Serie lernt aus dem Datenverkehr, der das Netzwerk eines Unternehmens durchläuft, und erstellt entsprechende Vertrauenslisten (Trust Lists) für die jeweilige OT-Infrastruktur. Das EdgeIPS 103 System schafft ein Gleichgewicht zwischen Produktivität und Sicherheit und kann in verschiedenen Modi betrieben werden, sodass entweder die Erkennung von Anomalien in Echtzeit mithilfe von Informationsprotokollen oder die aktive Blockierung bösartiger Cyberaktivitäten mithilfe von Ereignisprotokollen möglich sind.Das EdgeIPS 103 System arbeitet im Mittelpunkt unternehmenskritischer Fertigungsanlagen oder am Netzwerkrand in Produktionsumgebungen der Stufen 1-3. Die OT-native, industrietaugliche Hardware der Lösung von TXOne Networks macht das EdgeIPS 103 System selbst in rauen Produktionsumgebungen widerstandsfähig.Erfahren Sie mehr über das EdgeIPS 103 (https://www.txone.com/data-sheets/edgeips-103/) System.Folgen Sie TXOne Networks auf unserem Blog (https://www.txone.com/blog/), Twitter (https://twitter.com/TXOneNetworks) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/txone-networks/posts/?feedView=all).Über TXOne NetworksTXOne Networks bietet Cybersicherheits-Lösungen, die mithilfe der OT Zero Trust-Methode die Zuverlässigkeit und Sicherheit von industriellen Steuerungssystemen und OT-basierten Produktionsumgebungen gewährleisten. TXOne Networks arbeitet sowohl mit führenden Produktionsunternehmen als auch mit Betreibern kritischer Infrastrukturen zusammen, um praktische, betriebsfreundliche Ansätze für die Cyberabwehr zu entwickeln. 