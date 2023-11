TWC Aktie: Ist das wirklich alles?

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung und die Kommunikation über das Unternehmen im Netz. Eine wichtige Kennzahl ist die Diskussionsintensität, die bei Twc in den letzten Monaten als durchschnittlich eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" erzielte Twc in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,15 Prozent, was einer Underperformance von -1,49 Prozent entspricht. Im Sektorvergleich konnte Twc jedoch eine Überperformance von 4,19 Prozent verbuchen, was zu einem guten Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Twc derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Twc liegt bei 17,15 Euro, was 34 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer guten Einstufung auf Grundlage des KGV.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Gesamtbild für die Aktie von Twc, mit guten Ratings in einigen Kategorien, aber auch schlechten Bewertungen in anderen. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.