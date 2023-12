TWC Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Umweltbank":

Die Twc schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt im Bereich Hotels, Restaurants und Freizeit eine Dividendenrendite von 1,19 % aus, was 2,87 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 4,06 % ist. Daher wird der Ertrag als niedriger eingestuft und als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der besagt, dass die Twc derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 17,46 CAD, während der Kurs der Aktie bei 16,52 CAD liegt, was einer Abweichung von -5,38 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 16,62 CAD weist auf eine Abweichung von -0,6 Prozent hin. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Twc derzeit bei 11 liegt, was bedeutet, dass die Börse 11,34 Euro für jeden Euro Gewinn von Twc zahlt. Dies ist 60 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 28. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Twc daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion und Interaktionen in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen, dass über Twc besonders positiv diskutiert wurde. An drei Tagen überwogen die positiven Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen dominierend. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Somit erhält die Twc insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.