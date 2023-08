TV-Quoten: Krimi liegt in Zuschauergunst vor Schlager-Show

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Krimi schlägt Schlagerparade: Die ZDF-Krimireihe "Friesland" hat am Samstagabend zur besten Sendezeit die meisten Zuschauer vor den Bildschirm gezogen. Den Fall "Unter der Oberfläche" schauten sich ab 20.15 Uhr 4,46 Millionen an. Das ergab einen Marktanteil von 20,5 Prozent. "Die große Schlagerstrandparty 2023" mit Moderator Florian Silbereisen schaffte es in der Zuschauergunst ebenfalls weit nach vorn: 3,87 Millionen Menschen (18,9 Prozent) hörten sich die Lieder an.

Auch Fußball war gefragt: 3,69 Millionen (16,6 Prozent) schauten sich bei Sat.1 den Supercup an. Der RB Leipzig gewann das Spiel beim Debüt des neuen Bayern-Stars Harry Kane. Ab 21.45 Uhr waren sogar 4,79 Millionen Menschen (21,8 Prozent) dabei.