TV-Quoten: Krimi 'Ostfriesenfeuer' mit weitem Abstand vorn

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Mit weitem Abstand am meisten Zuschauerinnen und Zuschauer hat am Samstagabend ab 20.15 Uhr das ZDF mit dem Regionalkrimi "Ostfriesenfeuer" vor die Fernseher gelockt. Picco von Groote und Christian Erdmann als Ermittler zogen 5,9 Millionen (Marktanteil 28,5 Prozent) an. Die ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?" mit Prominenten wie den Schauspielern Hans Sigl und Gaby Dohm oder Skispringer Thomas Morgenstern sahen 2,4 Millionen (12,1 Prozent).

ProSieben kam mit der bis in die Nacht dauernden Wettkampfshow "Schlag den Star" mit Moderator Elton auf 1,15 Millionen Zuschauer (8,0 Prozent). 1,44 Millionen (7,3 Prozent) interessierten sich für das RTL-Angebot "Die große Geo-Show - In 55 Fragen um die Welt".

Für die Animationskomödie "Asterix im Land der Götter" auf Vox interessierten sich 0,65 Millionen (3,1 Prozent) und für die US-Actionserie "9-1-1 Notruf L.A." auf Kabel eins 0,49 Millionen (2,4 Prozent). Sat.1 erreichte mit dem US-Animationsfilm "Die Monster Uni" 0,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (2,1 Prozent)./si/DP/he