TV-Quoten: Comedy beschert RTL gute Einschaltquote

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sender RTL hat am Dienstagabend mit Comedy gut abgeräumt. 2,14 Millionen (9,7 Prozent) schauten sich ab 20.15 Uhr die Show "Sascha Grammel live! Fast fertig" an. In der für die Werbeumsätze wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren war die Einschaltquote 12,5 Prozent (530 000 Zuschauerinnen und Zuschauer).

Stärkstes Format im Gesamtpublikum waren erneut die ARD-Serien: Zunächst kam die Familienserie "Tierärztin Dr. Mertens" im Ersten auf 3,80 Millionen (17,5 Prozent), danach stieg die Zuschauerzahl bei der Arztserie "In aller Freundschaft" auf 4,09 Millionen (18,0 Prozent).

Die ZDF-Doku "Kampf um die Freiheit - Fünf Anläufe zur Freiheit" lockte 1,53 Millionen (6,9 Prozent) an. Der Regionalkrimi "Friesland: Fundsachen" bescherte ZDFneo 1,33 Millionen (6,0 Prozent) Zuschauerinnen und Zuschauer.