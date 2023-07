TV-Quoten: Andy Borgs 'Sommer-Spaß' räumt gut ab

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Sänger und Moderator Andy Borg (62) hat am Samstag mit einer sommerlichen Schlagershow in zwei Dritten Programmen bundesweit eine hervorragende TV-Reichweite und -Quote erzielt. Zusammengerechnet sahen "Sommer-Spaß mit Andy Borg" im Fernsehen von SWR und MDR rund 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Schlagershow aus dem Europapark in Rust hatte im SWR 1,24 Millionen Zuschauer und im MDR 920 000. "Bundesweiter Marktanteil (SWR und MDR zusammen): 10,2 Prozent", bestätigte am Sonntag ein SWR-Sprecher.

""Schlager-Spaß mit Andy Borg" bleibt damit auch mit dieser Spezialausgabe eine der erfolgreichsten Sendungen des SWR mit bundesweiter Strahlkraft", sagte der Sendersprecher. "Die Sendung wird dieses Jahr fünf Jahre alt. Es gibt sie seit Dezember 2018."

Insgesamt bedeutete das Platz drei für Borg im Quotenrennen ab 20.15 Uhr. Den Primetime-Quotensieg holte das ZDF mit einer Krimiwiederholung. Im Schnitt 5,00 Millionen schalteten den Krimi "Ein starkes Team - Scharfe Schnitte" von 2020 ein, was an diesem Sommersamstagabend einem Marktanteil von 22,7 Prozent entsprach.

Die ARD-Komödie "Sportabzeichen für Anfänger" mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel - ebenfalls von 2020 - kam auf 2,84 Millionen Zuschauer ab 20.15 Uhr (12,9 Prozent).

Hinter Andy Borg landete ein weiteres Drittes Programm: das NDR Fernsehen mit "Kaum zu glauben! XXL". 1,44 Millionen (6,6 Prozent) sahen die Show mit Kai Pflaume und Ratenden wie Bernhard Hoëcker.

Die RTL-Show "Big Bounce - Die Trampolin Show" erreichte 1,32 Millionen (6,2 Prozent), Vox mit dem Hai-Thriller "Great White - Hol tief Luft" 780 000 (3,6 Prozent) und ProSieben mit der Rankingshow "Darüber staunt die Welt - Die abgedrehtesten Tier-Momente" durchschnittlich 650 000 (2,5 Prozent).

Jeweils 550 000 (2,5 Prozent) entschieden sich für Sat.1 und den Animationsfilm "Scooby! Voll Verwedelt" sowie Kabel eins und die Krimiserie "Navy CIS: L.A.".

Auf je 400 000 Zuschauer und 1,8 Prozent Marktanteil kamen ZDFneo mit dem Abenteuerfilm "Congo" und RTLzwei mit der Doku "Pop Giganten"./gth/DP/he