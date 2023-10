TV-Quoten: ARD-Serien nicht zu schlagen

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

BERLIN (dpa-AFX) - Serienfans haben das Erste am Dienstagabend wieder mal zum Quotensieger gemacht. Zunächst erreichte die Juristen-Serie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" ab 20.15 Uhr 4,39 Millionen (16,6 Prozent). Danach blieben zur Arztserie "In aller Freundschaft" 4,26 Millionen (16,8 Prozent) dran. Das Zweite erreichte zur besten Sendezeit nur halb so viele Zuschauer: Die Dokureihe "Rückkehr der Diktatoren?" holten sich 2,12 Millionen (8,0 Prozent) ins Haus.

Sat.1 strahlte die US-Krimiserie Navy CIS aus und angelte sich damit 1,63 Millionen Zuschauer (6,2 Prozent). Die RTL -Realityreihe "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" guckten 1,61 Millionen (6,4 Prozent) an. Der ZDFneo-Krimi "München Mord: Damit ihr nachts ruhig schlafen könnt" kam auf 1,45 Millionen (5,5 Prozent).