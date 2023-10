TV-Quoten: ARD-Krimi 'Sörensen fängt Feuer' mit Abstand vorne

Weitere Suchergebnisse zu "RTL Group":

BERLIN (dpa-AFX) - Der zweite ARD-Krimi aus der "Sörensen"-Reihe hat eine gute Quote erreicht. Den Film "Sörensen fängt Feuer" mit Bjarne Mädel, Katrin Wichmann und Leo Meier schalteten am Mittwochabend ab 20.30 Uhr 4,70 Millionen (19,1 Prozent) ein. Zuvor hatte im Ersten der "Brennpunkt: Eskalation in Nahost" 5,79 Millionen (22,7 Prozent) erreicht. Das ZDF-Wissenschaftsspektakel "Die große "Terra X"-Show" mit Johannes B. Kerner kam auf 2,57 Millionen (10,4 Prozent).

Die Sat.1-Show "Das große Backen" mit Enie van de Meiklokjes bewegte 1,54 Millionen (6,8 Prozent) einzuschalten. Bei ZDFneo lief der Regionalkrimi "Wilsberg: Aus Mangel an Beweisen" mit Leonard Lansink, Oliver Korittke und Ina Paule Klink - 1,33 Millionen (5,3 Prozent) guckten zu. Die ProSieben-Comedyshow "TV total" mit Sebastian Pufpaff sahen 1,26 Millionen (5,0 Prozent). RTL hatte die Spielshow "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" im Programm, damit verbrachten 1,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (5,4 Prozent) den Abend.

Vox hatte die Dokusoap "Doc Caro - Jedes Leben zählt" zu bieten, dafür begeisterten sich 1,17 Millionen (4,8 Prozent). Kabel eins strahlte den amerikanischen Actionthriller "Verhandlungssache" mit Samuel L. Jackson und Kevin Spacey aus, das holten sich 930 000 Leute ins Haus (4,3 Prozent). Die RTLzwei-Dokusoap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" erreichte 710 000 Menschen (2,8 Prozent)./bok/DP/tih