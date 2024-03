TV Asahi Holdings Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In Bezug auf die Tv Asahi-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 72, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für Tv Asahi.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass Tv Asahi in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Daher erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tv Asahi-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +12,1 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Unternehmens für die einfache Charttechnik führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso führten die Diskussionen der Anleger nicht zu einer signifikanten Veränderung, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Tv Asahi-Aktie führt. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein "Neutral"-Rating.