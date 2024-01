TV Asahi Holdings Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die Tv Asahi Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 1693 JPY gehandelt, was +3,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +4,18 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung von ebenfalls "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie somit charttechnisch als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tv Asahi wird als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen zwei Wochen waren die Diskussionen überwiegend von negativen Themen geprägt, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Gesamtstimmung der Anleger wird daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tv Asahi liegt derzeit bei 15,13 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Über- oder Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Tv Asahi also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Internet kann die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder verändern. Bei Tv Asahi wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer langfristigen Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, wodurch das Gesamtbild der langfristigen Stimmung ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.