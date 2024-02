TV Asahi Holdings Aktie: Was soll die Aufregung?

Die Tv Asahi-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1681,33 JPY erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2087 JPY, was einem Unterschied von +24,13 Prozent entspricht, und wird daher charttechnisch als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1790,3 JPY liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +16,57 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Tv Asahi-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten ein normales Niveau aufwies. Daher wird die Bewertung für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Tv Asahi-Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit vier Tagen im roten Bereich und wenig positiven Diskussionen. Anleger zeigten sich insgesamt an drei Tagen neutral gegenüber der Aktie. Die verstärkte negative Diskussion in den letzten Tagen führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" im Anleger-Sentiment.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Tv Asahi-Aktie als Neutral-Titel eingestuft, mit einem RSI7-Wert von 32,45 und einem RSI25-Wert von 32,21, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.