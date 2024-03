TV Asahi Holdings Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen könnten. Bei Tv Asahi liegt der RSI auf 7-Tage-Basis aktuell bei 55,56 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 57,31 Punkten, was ebenfalls auf ein neutrales Rating für Tv Asahi hinweist.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Tv Asahi derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 1710,95 JPY, während der Aktienkurs bei 1958 JPY liegt, was einer Abweichung von +14,44 Prozent entspricht. Auf Basis des GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von +3,82 Prozent, was zu einem neutralen Wert für den Aktienkurs in diesem Zeitraum führt. Insgesamt entspricht dies einer Einstufung als "Gut".

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Tv Asahi wider. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Daher wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt ebenfalls keine signifikante Veränderung. Somit erhält die Tv Asahi-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.