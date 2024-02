TVI Pacific Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Tvi Pacific verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -19,65 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Tvi Pacific eine Underperformance von -0,35 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -19,65 Prozent im letzten Jahr, und Tvi Pacific lag 0,35 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass Tvi Pacific auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt über die letzten 200 Handelstage beträgt für die Tvi Pacific-Aktie aktuell 0,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD liegt, was einer Abweichung von -33,33 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Tvi Pacific somit eine "Schlecht"-Bewertung. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tvi Pacific führt bei einem Niveau von 50 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 66,67 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tvi Pacific bei einem Wert von 1, im Vergleich zu einem KGV von 321,92 in der Branche "Metalle und Bergbau". Dies zeigt, dass Tvi Pacific unterbewertet ist und folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.