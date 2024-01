TVI Pacific Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Hermes":

Die technische Analyse der Tvi Pacific-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -33,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs auf ähnlichem Niveau liegt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Tvi Pacific mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,55 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung seitens der Anleger führt. Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Tvi Pacific-Aktie, wobei die charttechnische Analyse eher negativ ausfällt, während das Anleger-Sentiment und das langfristige Stimmungsbild positiver bewertet werden.

