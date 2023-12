TVE Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Tve-Aktie wird anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 23,09 Punkten, was bedeutet, dass die Tve-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 26,29, dass die Aktie überverkauft ist, was ihr ebenfalls ein "Gut"-Rating einbringt. Somit erhält Tve insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Tve zeigt eine mittlere Aktivität bei den Beiträgen oder Diskussionen und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 2068 JPY lag, was einem Unterschied von +11,83 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1849,25 JPY entspricht. Daher erhält die Tve-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Rahmen der kurzfristigeren Betrachtung liegt der letzte Schlusskurs mit +12,23 Prozent Abweichung über dem 50-Tage-Durchschnitt von 1842,7 JPY, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Tve insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Abschließend wurden auch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet. Die Kommentare und Befunde waren neutral und die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Somit wird die Aktie von Tve auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.