TVE Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Tve liegt bei 18,61 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 38,09 eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamtbewertung als "gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Tve gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tve beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Tve wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, wodurch sich insgesamt ein "neutral" Stimmungsbild ergibt.

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist die Tve derzeit als "gut" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1889,96 JPY, während der Kurs der Aktie bei 2405 JPY liegt, was einer Abweichung von +27,25 Prozent über diesem Trendsignal entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2062,4 JPY zeigt eine Abweichung von +16,61 Prozent, was ebenfalls eine "gut"-Einstufung ergibt. Insgesamt entspricht dies dem Rating "gut".