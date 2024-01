TVE Aktie: Der Knaller!

Die Tve-Aktie wird anhand einer technischen Analyse bewertet. In den letzten 200 Handelstagen betrug der Durchschnitt des Schlusskurses 1854,39 JPY, wobei der letzte Schlusskurs bei 2080 JPY lag, was einem Unterschied von +12,17 Prozent entspricht. Deshalb erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1866,98 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs (+11,41 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 31, was darauf hinweist, dass die Tve-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmungslage und das Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben eine "Neutral"-Bewertung für die langfristige Stimmungslage. In sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.