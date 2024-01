TÜV-geprüft: Grünwelt Energie setzt Maßstäbe in nachhaltiger Stromversorgung

Kaarst (ots) -Qualität und Öko-Verantwortung: Grünwelt Energie erhält das TÜV-Zertifikat für Ökostrom. Dahinter steckt ein strenges Prüfverfahren.Grünwelt Energie hat sich erneut den umfangreichen Prüfungen des TÜV NORD unterzogen und zum sechsten Mal in Folge die Zertifizierung "Geprüfter Ökostrom" erhalten. Das Zertifikat bestätigt die Qualität und Nachhaltigkeit des klimaneutralen Ökostromangebots und ist ein klares Signal für das Engagement von Grünwelt Energie als verlässlichen Partner in der Stromversorgung. Die zunehmenden Verbraucheransprüche an Qualität und Umweltverträglichkeit von Ökostrom spiegeln sich deutlich in den Kriterien des TÜV-Zertifikats wider. Das Bewusstsein für umweltfreundliche Energie wächst stetig, daher fordern die Verbraucher einen größeren Beitrag zur Förderung regenerativer Erzeugungsanlagen und einen höheren Anteil von Ökostrom.Grünwelts TÜV-Zertifikat und jährliche PrüfverfahrenJedes Jahr unterzieht sich Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de/) der Überprüfung durch TÜV NORD, um die Einhaltung der hohen Standards zu gewährleisten. Die Gültigkeit des Zertifikats ist auf ein Jahr beschränkt, mit einem Überwachungszeitraum von drei Jahren, währenddessen regelmäßige Überwachungsaudits stattfinden.Es gibt zahlreiche Kriterien für das Zertifikat "Geprüfter Ökostrom", insbesondere beinhalten sie strenge Nachweispflichten zur Erzeugung und Herkunft. Der Zertifizierungsprozess umfasst die Abstimmung der Produkteigenschaften, eine Unterlagenprüfung, ein detailliertes Audit vor Ort, welches die Abläufe, Prozesse und Anlagen eingehend begutachtet. "Der Strom muss zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen, definiert nach nationaler Gesetzgebung, wie dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Deutschland. Dabei ist eine Doppelvermarktung ausgeschlossen", erklären die Experten von Grünwelt Energie.Die Erzeugungsanlagen und Energieträger müssen eindeutig identifizierbar sein, es sind Herkunftsnachweise erforderlich. Zusätzlich müssen die Firmen einen Beitrag zur Förderung Erneuerbarer Energien leisten - entweder durch einen Anteil von mindestens 33 Prozent aus Anlagen, die nicht älter als sechs Jahre sind, oder durch Investitionen in den Zubau neuer Anlagen. Die Abläufe und Prozesse zur Beschaffung und Abgabe der Strommengen, ebenso wie die Werbemittel und die Kundenkommunikation müssen wahrhaftig, transparent und nachvollziehbar sein.Der Ökostrom von Grünwelt Energie aus Kraftwerken in ganz EuropaGrünwelt Energie bezieht seinen Ökostrom vorwiegend aus umweltfreundlichen Wasserkraftwerken in Europa, insbesondere aus Österreich, Deutschland und Norwegen, wie etwa aus Kraftwerken in Vartdal, Sørbrandal und Tussa. Zusätzlich sind Windkraft und Solarenergie wesentliche Säulen im Energiemix des Unternehmens. Beispielsweise stammt ein signifikanter Anteil des Stromabsatzes aus deutschen Windparks in Trinwillershagen und Zossen.Die Herkunft des Ökostroms wird neben TÜV NORD auch durch das Herkunftsnachweisregister des Umweltbundesamtes dokumentiert und ist transparent auf der Webseite von Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de/unser-oekostrom.html) einsehbar. Mit einem starken Fokus auf Qualität, Transparenz und Umweltschutz bleibt Grünwelt Energie dem Ziel treu, mit seinem Strom einen positiven Beitrag zur Energiewende und zum Umweltschutz zu leisten.Ökostrom und Erneuerbare Energien: Ein Beitrag zum KlimaschutzDie Bedeutung des Vorantreibens der Energiewende spielt im Rahmen des Klimaschutzes eine entscheidende Rolle. Die Umstellung auf erneuerbare Energiequellen ist ein wesentlicher Schritt, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Klimakrise zu bekämpfen. Die Nutzung von Ökostrom aus regenerativen Quellen wie Wasserkraft, Wind- und Solarenergie ist nicht nur eine umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen, sondern reduziert auch die globale Abhängigkeit von solchen umweltschädlichen Energiequellen.Als Lieferant von 100-prozentigem Ökostrom leisten sowohl Grünwelt Energie als auch die Verbraucher einen direkten Beitrag zum Klimaschutz. Indem sie konsequent auf Ökostrom setzen, fördern sie nicht nur die Nutzung nachhaltiger Energiequellen, sondern setzen auch ein starkes Zeichen für andere Unternehmen und Verbraucher.Grünwelt Energie ist ein führender Anbieter von Ökostrom und engagiert sich für eine nachhaltige Energieversorgung. Grünwelt Energie beliefert seit 2015 Privatkunden deutschlandweit mit 100% Ökostrom. Das Kaarster Unternehmen bietet neben Ökostrom auch Wärmestrom und verschiedene Gastarife an.Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandhttps://www.gruenwelt.deEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuell