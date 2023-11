TÜV Rheinland verleiht dem Hisense Laser TV eine Zertifizierung für die CO₂-Bilanz

Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, das globale Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat vom TÜV Rheinland, einem weltweit führenden Anbieter von technischen Dienstleistungen, die Verifizierung des CO₂-Fußabdrucks für seinen Laser TV PL1 erhalten. Diese Zertifizierung wurde in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14067:2018 erteilt.Hisense entwickelte eine Produktkohlenstoffbilanz(Product Carbon Footprint, PCF)-Abgrenzung entwickelt die die Phasen der Rohstoffbeschaffung und -vorbehandlung, die Produktfertigung, den Vertrieb, die Nutzung und das Recycling von Abfällen umfasste. Dies wurde in Übereinstimmung mit den neuesten internationalen Standards für den CO₂-Fußabdruck entwickelt, wobei der TÜV Rheinland Hisense bei der Berechnung und Zertifizierung des CO₂-Fußabdrucks des PL1-Produkts während des gesamten Lebenszyklus unterstützt hat.Durch die Analyse der Kohlenstoffemissionen in den verschiedenen Phasen des Produktlebenszyklus kann Hisense die hoch emittierenden „Hotspots" des Gesamtlebenszyklus intuitiver identifizieren. Sie können auch die Auswirkungen jeder Phase auf die Umwelt aus Produktsicht untersuchen. Dies ermöglicht es ihnen, Produktoptimierungspläne effektiver vorzubereiten. Gleichzeitig bewerten sie die Energieverwaltung, die Lebenszyklusanalyse, die Rohstoffe und das Lieferkettenmanagement.Der Laser TV PL1, auch als Smart Laser Cinema bezeichnet, erfüllt die wachsende Nachfrage nach Anpassungsfähigkeit zur Bereitstellung verschiedener Heimkinoerlebnisse. Er verfügt über die bahnbrechende X-Fusion-Lasertechnologie, die eine präzise Quelle verwendet, um schärfere Bilder zu liefern, und bietet die Vielseitigkeit von Bildgrößen von 80 bis 120 Zoll bietet. Kunden haben außerdem die Möglichkeit, ihren bevorzugten Bildschirm für ein augenfreundliches und immersives Heimkino-Erlebnis auszuwählen.Das PCF-Ergebnis des Hisense Laser TV PL1 weist auf eine hervorragende Qualität hin. Wir haben alle Hauptmaterialien unter Verwendung von „firmenspezifischen Daten" betrachtet und individuell modelliert. Basierend auf der Berechnung von elektrischen und elektronischen Produkten des Waste WEEE Directive haben die Produkte der PL1-Serie auch eine Nutzungsrate von 91,2 % für erneuerbare Produkte.Mit innovativen Produkten und nachhaltigen Technologien hofft Hisense, die Welt umweltfreundlicher zu gestalten und gleichzeitig seinen Kunden Produkte von höchster Qualität anzubieten. Hisense wird die Jahresendkampagne 2023 noch vor dem Black Friday starten, um sich auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft vorzubereiten und online wie offline Sonderrabatte auf seine hochwertigen Produkte in allen Kategorien anzubieten.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik. Das Geschäft von Hisense umfasst Multimedia-Produkte (mit Schwerpunkt auf Smart TVs), Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen. In den letzten Jahren ist Hisense schnell gewachsen und ist jetzt in mehr als 160 Ländern tätig.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2268908/image.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2268598/The_PL1_Laser_TV.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tuv-rheinland-verleiht-dem-hisense-laser-tv-eine-zertifizierung-fur-die-co-bilanz-301980872.htmlPressekontakt:patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell