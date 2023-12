TUT Fitness Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Tut Fitness-Aktie hat sich in den letzten Tagen auf 0,025 CAD eingependelt, während der gleitende Durchschnittskurs bei 0,04 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -37,5 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 CAD, was zu einem Abstand von -16,67 Prozent und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Tut Fitness gab es keine signifikanten Veränderungen. Weder zeigte sich eine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien, noch gab es auffällige Veränderungen in der Anzahl der Beiträge. Daher wird sowohl das Stimmungsbild als auch die Diskussionsstärke mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Tut Fitness-Aktie steht bei 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu weist der 25-Tage-RSI einen Wert von 55,56 auf, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine neutrale Stimmung der Anleger wider, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Insgesamt wird daher die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tut Fitness-Aktie derzeit als "Schlecht" bewertet wird, sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs als auch den RSI. Das Sentiment und die Anlegerstimmung werden als "Neutral" eingestuft.