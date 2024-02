TUT Fitness Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Tut Fitness-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um ihren aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 0,03 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 CAD liegt, was einer Abweichung von -66,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,02 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (0,01 CAD) mit einer Abweichung von -50 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tut Fitness-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Tut Fitness-Aktie wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder extrem positive noch negative Ausschläge beobachtet wurden. Die Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Tut Fitness beschäftigt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation deuten auf eine neutrale Bewertung für die Tut Fitness-Aktie hin. In den vergangenen Wochen gab es kaum Veränderungen in der Stimmung oder der Diskussionsstärke in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tut Fitness-Aktie liegt bei 50, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 66,67 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.