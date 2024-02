TUT Fitness Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25). Für Tut Fitness ergibt sich ein RSI von 100, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 liegt bei 60, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für Tut Fitness basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde eher neutral über die Aktie diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein weicher Faktor bei der Aktienbewertung ist das Sentiment und der Buzz in der Netzwerkkommunikation. Die Diskussionsintensität für Tut Fitness war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Wert für Tut Fitness.

Die technische Analyse der Tut Fitness-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,03 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,01 CAD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,02 CAD über dem letzten Schlusskurs von 0,01 CAD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Tut Fitness-Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre TUT Fitness-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich TUT Fitness jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen TUT Fitness-Analyse.

TUT Fitness: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...