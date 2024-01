TUT Fitness Aktie: Es geht auch anders!

Die Analyse der Stimmung und Diskussionen zeigt, dass die Tut Fitness-Aktie im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger erfahren hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Tut Fitness-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,02 CAD der Tut Fitness-Aktie 50 Prozent unter dem GD200 (0,04 CAD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Auch der GD50 von 0,03 CAD ergibt einen Abstand von -33,33 Prozent, was erneut als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Somit wird der Kurs der Tut Fitness-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Laut unserer Analysten waren die Kommentare zu Tut Fitness auf sozialen Plattformen neutral, und auch die Themen in den sozialen Medien waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Tut Fitness beträgt derzeit 100 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Tut Fitness-Aktie daher für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" eingestuft.