TUS-Sound Environmental Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die technische Analyse der Tus Environmental Science And Development-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 3,27 CNH liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2,83 CNH, was einer Abweichung von -13,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,06 CNH über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,52 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtungen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tus Environmental Science And Development-Aktie liegt bei 38,71, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, basierend auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 64,52 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49 für die Tus Environmental Science And Development-Aktie. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie damit auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Tus Environmental Science And Development-Aktie beträgt 0 Prozent, was 1,38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische und fundamentale Analyse, dass die Tus Environmental Science And Development-Aktie aktuell eher negativ einzustufen ist.