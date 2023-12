TUS-Sound Environmental Aktie: Aufgepasst!

Tus Environmental Science And Development: Aktienanalyse

Das Unternehmen Tus Environmental Science And Development wird der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" zugeordnet. Aktuell liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 49,14, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft, sondern neutral bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Tus Environmental Science And Development diskutiert. Anleger zeigten an acht Tagen vorwiegend positive Themen und an vier Tagen überwogen negative Themen. Auch aktuell sind vor allem positive Themen von Interesse. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Tus Environmental Science And Development-Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Tus Environmental Science And Development niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich für Tus Environmental Science And Development eine neutrale fundamentale Bewertung, eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments, eine schlechte Bewertung basierend auf der technischen Analyse und eine negative Bewertung der Dividendenpolitik. Anleger sollten diese verschiedenen Bewertungen bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.