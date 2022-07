Weitere Suchergebnisse zu "Sony":

New York (ots/PRNewswire) -Der 19-Degree Aluminium-Aktenkoffer „The Case Everyone is After" von TUMI feiert sein Hollywood-Debüt in diesem spannenden Abenteuer ohne EndeTUMI, eine führende internationale Reise- und Lifestyle-Marke, hat heute den 19-Degree Aluminium-Aktenkoffer vorgestellt, die im kommenden Action-Thriller „Bullet Train" von Sony Pictures zu sehen ist, der am 5. August exklusiv in die Kinos kommt.In Bullet Train ist Ladybug ein unglücklicher Killer, der seinen Job friedlich erledigen will, nachdem ein Auftrag zu oft schief gelaufen ist. Das Schicksal hat jedoch andere Pläne, denn Ladybugs neueste Mission bringt ihn auf Kollisionskurs mit tödlichen Gegnern aus der ganzen Welt – alle mit miteinander verbundenen, aber gegensätzlichen Zielen –, in deren Mittelpunkt der 19-Degree Aluminium-Aktenkoffer von TUMI in den schnellsten Zügen der Welt steht. Die Endstation ist nur der Anfang in diesem Non-Stop-Thrill-Ritt durch das moderne Japan von David Leitch, dem Regisseur von Deadpool 2.Vor dem Kinostart des Films in Nordamerika am 5. August wird TUMI in Zusammenarbeit mit der New York Times Advertising ein digitales Kreuzworträtsel zum Thema Film herausbringen. Einwohner der USA, die mindestens 18 Jahre alt sind, haben die Möglichkeit, das Kreuzworträtsel auszufüllen, um ein spannendes, interaktives Erlebnis zu erleben, oder direkt am Gewinnspiel teilzunehmen, bei dem sie eine der begehrten Aktenkoffer in limitierter Auflage gewinnen können, indem sie sich hier anmelden. Es werden 20 glückliche Gewinner nach dem Zufallsprinzip aus denen ausgewählt, die am Wettbewerb teilnehmen. TUMI wird außerdem ein integriertes Marketingprogramm in Verbindung mit der Weltpremiere des Films auf dem Roten Teppich sowie eine Vielzahl von digitalen und stationären Aktivitäten zur Förderung des Films durchführen.„Es gab nur eine Gepäckmarke, die genug Stil hatte, um zu der Starbesetzung des Films zu passen, und auch die Haltbarkeit, um es mit einem Ensemble von Attentätern in einem der schnellsten Züge der Welt aufzunehmen, und das war TUMI, das perfekt zu diesem kantigen, actiongeladenen Film passt", sagte Jeffrey Godsick, EVP of Global Partnerships and Brand Management und Head of Location Based Entertainment bei Sony Pictures Entertainment.Der 19-Degree Aluminium-Aktenkoffer von TUMI besticht sowohl aus der Ferne als auch aus der Nähe durch sein schlankes, aus Aluminium gefertigtes Äußeres, bei dem maßgeschneidertes Design und Langlebigkeit an erster Stelle stehen. Dieser Aktenkoffer in limitierter Auflage verfügt über eine aufgesetzte Kartentasche mit dem „Bullet Train"-Logo sowie einen Gepäckanhänger mit Markenzeichen. Im Rahmen der „Bullet Train"-Kollaboration von TUMI werden ab dem 20. Juli weltweit nur 150 Aktenkoffer in limitierter Auflage in ausgewählten TUMI-Stores und auf TUMI.COM zum Preis von 1.795,00 USD erhältlich sein. Diejenigen, die keines dieser limitierten TUMI-Sammlerstücke bekommen können, können TUMI.COM besuchen, um einen Blick auf die gesamte 19 Degree Aluminium-Kollektion von TUMI zu werfen, die sowohl aus der Nähe als auch aus der Ferne außergewöhnlich gut aussieht, sehr robust ist und eine moderne Silhouette mit fließenden, strategisch geformten Winkeln aufweist.„TUMI ist ein Synonym für Qualität, Langlebigkeit und Robustheit und blickt immer in die Zukunft, um sich inspirieren zu lassen. Als die Drehbuchautoren und der Regisseur damit begannen, die Umgebung und die Arten von Figuren zu entwerfen, die in diesem Film vorkommen sollten, stand TUMI ganz oben auf ihrer Liste. Sie haben sich an TUMI gewandt, um einen Koffer für ihren Helden zu finden, der all diese Qualitäten besitzt und den Kämpfen auf dieser epischen Reise standhält§, sagte Victor Sanz, Creative Director von TUMI.Informationen zu „Bullet Train"Regie führte David Leitch. Drehbuch von Zak Olkewicz. Basierend auf dem Buch von Kotaro Isaka. Produziert von Kelly McCormick, David Leitch und Antoine Fuqua. Ausführende Produzenten sind Brent O'Connor, Ryosuke Saegusa, Yuma Terada und Kat Samick. Die Hauptrollen spielen Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio und Sandra Bullock.Sony Pictures Entertainment:Sony Pictures Entertainment (SPE) ist eine Tochtergesellschaft der in Tokio ansässigen Sony Group Corporation. SPE ist weltweit in den Bereichen Filmproduktion, -akquisition und -vertrieb, Fernsehproduktion, -akquisition und -vertrieb, Fernsehnetzwerke, Erstellung und Vertrieb digitaler Inhalte, Betrieb von Studioeinrichtungen sowie Entwicklung neuer Unterhaltungsprodukte, -dienstleistungen und -technologien tätig. Sony Pictures Television betreibt weltweit Dutzende von Produktionsfirmen, die sich vollständig im Besitz von Sony Pictures Television befinden oder als Joint-Venture geführt werden. SPE. Zu den Produktionsorganisationen der Motion Picture Group gehören Columbia Pictures, Screen Gems, TriStar Pictures, 3000 Pictures, Sony Pictures Animation, Stage 6 Films, AFFIRM Films, Sony Pictures International Productions und Sony Pictures Classics. Für weitere Informationen besuchen Siehttp://www.sonypictures.com/corp/divisions.html (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3598414-1&h=1035467195&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3598414-1%26h%3D4163288360%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sonypictures.com%252Fcorp%252Fdivisions.html%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sonypictures.com%252Fcorp%252Fdivisions.html&a=http%3A%2F%2Fwww.sonypictures.com%2Fcorp%2Fdivisions.html)INFORMATIONEN ZU TUMI:Seit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reisen und Performance, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden makellose Funktionalität mit Erfindungsreichtum und engagieren uns als lebenslanger Partner für Menschen, die ihren Leidenschaften nachgehen, um ihre Reisen zu erleichtern. Die Marke wird weltweit in über 75 Ländern mit mehr als 2.000 Verkaufsstellen verkauft. Mehr über TUMI finden Sie unter www.TUMI.com.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1862572/BulletTrain.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3598414-1&h=1336307460&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3598414-1%26h%3D2410623962%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1862572%252FBulletTrain.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1862572%252FBulletTrain.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1862572%2FBulletTrain.jpg)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1862573/19_Degree_Aluminum_Briefcase.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3598414-1&h=512784215&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3598414-1%26h%3D1917399651%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1862573%252F19_Degree_Aluminum_Briefcase.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1862573%252F19_Degree_Aluminum_Briefcase.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1862573%2F19_Degree_Aluminum_Briefcase.jpg)Pressekontakt:Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: TUMI,Ben Utley - Ben@weareshadow.com,Sara Lieberman - Slieberman@weareshadow.comOriginal-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuell