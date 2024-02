TUMI STELLT DIE NEUESTEN SILHOUETTEN SEINER 19 DEGREE ALUMINUM-KOLLEKTION IN EINER AUFFÄLLIGEN NEUEN KAMPAGNE MIT SON HEUNG-MIN IN DER HAUPTROLLE VOR

Finanztrends Video zu Silber



mehr >

New York (ots/PRNewswire) -Dieses jüngste Kapitel der Essentially Beautiful-Kampagne stellt die neuesten 19 Degree Aluminum-Modelle vor, darunter den Rucksack, den Compact Carry-On, die Aktentasche und die Minaudiere.Die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI debütiert heute eine brandneue Kampagne für ihre kultige 19 Degree Aluminum-Kollektion mit dem wiederkehrenden globalen TUMI-Botschafter und Profi-Fußballer Son Heung- (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4078799-1&h=4258441834&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4078799-1%26h%3D3755854803%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fhm_son7%252F%26a%3DSon%2BHeung-&a=Son+Heung-)Min. Die visuell auffällige Kampagne unterstreicht die Erweiterung der 19 Degree Aluminum-Kollektion – Rucksack, Compact Carry-on, Aktentasche und Minaudiere – mit futuristischen, kühl getönten Oberflächen und kantigen Strukturelementen als direkte Anspielung auf den ikonischen Look der Kollektion.Die neueste Kampagne von TUMI ist die bisher mutigste. Der Kampagnenfilm zeigt Son und seinen 19 Degree Aluminum-Rucksack in einem abstrakten Raum, der sie in verschiedene Welten führt, die alle Merkmale der 19 Degree Aluminum-Kollektion darstellen. Die Kampagne entführt den Betrachter mit eindrucksvollen Bildern und modernen Strukturelementen in eine faszinierende abstrakte Welt, die an die ikonische 19 Degree Aluminum Kollektion von TUMI mit Son Heung-Min erinnert. Diese Kombination aus innovativem Bildmaterial und abstraktem Setting vermittelt dem Betrachter das Gefühl, dass sich seine Welt mit TUMI ständig weiterentwickelt.„TUMI ist begeistert, eine weitere bahnbrechende 19 Degree-Kampagne mit Son Heung-Min, einem unserer globalen TUMI-Botschafter, vorzustellen", sagte Jill Krizelman, Senior Vice President of Marketing and eCommerce bei TUMI. „Mit dieser Kampagne wollten wir die nächste Evolutionsstufe von Rucksäcken mit unserem neuesten Ausdruck von 19 Degree Aluminum kommunizieren, indem wir das innovative Design, den innovativen Stil und unser Engagement für technische Innovationen präsentieren. Diese kreative Strategie erreicht genau das und macht TUMI weiterhin zu einem Leuchtturm der grenzenlosen Evolution."Der 19 Degree Aluminum Rucksack ist der erste seiner Art für TUMI, entworfen mit einer Lederrückwand, die die charakteristischen 19 Degree Konturen aufweist. Das neue Compact Carry-On verkleinert die charakteristische 19 Degree DNA für ein kompaktes, aber ebenso designorientiertes Handgepäck, ideal für Geschäftsreisende mit Bedarf an kleinerem Gepäck. Die Minaudiere ist ein modisches Statement, das in drei Farben und mit zwei abnehmbaren Schulterriemen erhältlich ist. Sie ist vielseitig einsetzbar und eignet sich für den Abend und besondere Anlässe. Die 19 Degree Aluminum Aktentasche ist aus jedem Blickwinkel beeindruckend. Die ikonischen Kurven im 19-Grad-Winkel und die Widerstandsfähigkeit von Aluminium werden in dieser eleganten Aktentasche neu interpretiert.Kaufen Sie die 19 Degree Aluminum Kollektion auf TUMI.com und in den TUMI Stores weltweit.Informationen zu TUMISeit 1975 entwickelt TUMI erstklassige Business-, Reise- und Performance-Luxusartikel, die alle Aspekte des Lebens unterwegs bereichern, vereinfachen und verschönern sollen. Wir verbinden perfekte Funktionalität mit Ideenreichtum und setzen uns als lebenslanger Partner für Menschen ein, die ihren Leidenschaften nachgehen. Mehr über TUMI finden Sie unter TUMI.com und folgen Sie auf Instagram, TikTok, Facebook und YouTube.TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.TUMI MedienkontakteAlexandra GillisTUMIalexandra.gillis@tumi.comHailey HauldrenSHADOWhhauldren@weareshadow.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2329006/TUMI__SS24_Son_TALENT_19DAlum_Bkpk_Silver.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4078799-1&h=4084257415&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4078799-1%26h%3D212003329%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2329006%252FTUMI__SS24_Son_TALENT_19DAlum_Bkpk_Silver.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2329006%252FTUMI__SS24_Son_TALENT_19DAlum_Bkpk_Silver.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2329006%2FTUMI__SS24_Son_TALENT_19DAlum_Bkpk_Silver.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4078799-1&h=1847842113&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4078799-1%26h%3D2769269964%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F214382%252Ftumi_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F214382%252Ftumi_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F214382%2Ftumi_logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-stellt-die-neuesten-silhouetten-seiner-19-degree-aluminum-kollektion-in-einer-auffalligen-neuen-kampagne-mit-son-heung-min-in-der-hauptrolle-vor-302056581.htmlOriginal-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuell