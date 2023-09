TUMI PRÄSENTIERT SEINE NEUEN ALPHA-KOLLEKTIONEN DURCH EINE ERWEITERUNG SEINER KAMPAGNE 'ESSENTIALLY BEAUTIFUL'

New York (ots/PRNewswire) -Die Kampagne führt die neuen Kollektionen Alpha X und Alpha Hybrid der Marke ein und re-etabliert die einzigartigen Designs, die TUMI so besonders machen und nachweislich hervorragende Leistung liefern.Die internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI feiert mit einer Erweiterung ihrer Kampagne Essentially Beautiful für Herbst 2023 ihr beliebtes Alpha-Produktsortiment. Die Kampagne präsentiert sorgfältig durchdachte und liebevoll gestaltete Details der Produkte in den Kollektionen Alpha X und Alpha Hybrid. Dabei werden die einzigartigen Designs hervorgehoben, die mit über 600 weltweiten TUMI-Patenten und -Registrierungen einhergehen. Zusätzlich wird verdeutlicht, wie all diese Elemente harmonisch zusammenwirken, um Gepäckstücke zu schaffen, die nicht nur ästhetisch ansprechend sind, sondern auch herausragende Leistungsfähigkeit bietenDiese neueste Version der Essentially Beautiful -Kampagne besinnt sich zurück auf die ursprüngliche Marken-DNA von TUMI. Indem das Unternehmen den Fokus auf eine der bekanntesten und beliebtesten Kollektionen der Marke lenkt und diese aus einem neuen Blickwinkel betrachtet, hebt TUMI seine Produktinnovationen, Materialien und patentierten Designs hervor.„Wir treiben uns selbst und unsere Kollektionen kontinuierlich voran, entwickeln uns weiter und entwerfen hochleistungsfähige Produkte, die nicht nur die Anforderungen unserer Kunden erfüllen, sondern diese sogar übertreffen", so Victor Sanz, Creative Director von TUMI. „Als Erweiterung unserer Basiskollektion Alpha, auf die sich unsere Reisenden jederzeit verlassen können, ist die Alpha X-Kollektion nicht nur ein Beweis für unser unermüdliches Engagement für Präzision und Details, sondern zeigt auch unser unermüdliches Streben nach dauerhafter Qualität und Langlebigkeit."Alpha X wird in diesem Herbst eingeführt und wurde entsprechend konzipiert, um alle 40 Belastungstests von TUMI zu bestehen, und ist die bisher stärkste Softside-Kollektion der Marke. Das Material enthält PX6, ein ultra-strapazierfähiges Gewebe, das eine einzigartige Kombination aus hoher Festigkeit und thermischer Stabilität bietet. Die Gepäckstücke sind außerdem mit außergewöhnlichen Verarbeitungsdetails ausgestattet, darunter eine kombinierte harte und weiche Außenseite sowie Metallteile im Gunmetal-Look.Die neue Alpha Hybrid-Kollektion der Marke zeichnet sich durch den X-Brace 45®-Griff aus, ein aus Luftfahrtaluminium gefertigtes Teleskopsystem, das darauf ausgelegt ist, sich an jede Drehung, Wendung und Bodenbeschaffenheit mühelos anzupassen. Ergänzt wird dies durch doppelte eingelassene Räder, die für ultimativen Reisekomfort sorgen. Die Kombination der charakteristischen Optik von Alpha und ballistischem FXT-Nylon mit einer Polycarbonat-Verschalung sorgt für eine leichtere und extrem haltbare Kollektion, wobei die überlegenen Hardside-Designs von Alpha Hybrid zusammen mit den innovativen Softside-Attributen wie geschaffen sind für anspruchsvolle Geschäftsreisende und ein ultimatives leichtgewichtiges Trageerlebnis bieten.Die Kampagne beinhaltet auch die TEGRA-LITE®-Kollektion der Marke und hebt das revolutionäre Tegris®-Material hervor. Es bietet außergewöhnliche Stärke und hohe Leistungsfähigkeit.Folgen Sie uns, um herauszufinden, wie TUMI seinen Produkten schlichte Schönheit verleiht: @TUMITravel. Die Alpha-Kollektion erhalten Sie weltweit in TUMI-Stores und auf TUMI.com.Informationen zu TUMISeit 1975 entwickelt TUMI erstklassige, leistungsstarke Business-, Reise- und Luxus-Essentials, die entsprechend konzipiert wurden, um das Leben unterwegs in all seinen Aspekten aufzuwerten, zu vereinfachen und zu verschönern. Mit der Verbindung von makelloser Funktionalität und Erfindungsgeist setzen wir uns dafür ein, ein lebenslanger Reisepartner für Impulsgeber und Macher zu sein, während sie ihre Leidenschaften und Träume verwirklichen. Weitere Informationen über TUMI finden Sie auf TUMI.com.TUMI und das Logo von TUMI sind eingetragene Warenzeichen von Tumi, Inc. © 2023 Tumi, Inc.Medienkontakt:Alexandra GillisPR & Social Manager alexandra.gillis@tumi.comTUMINicole Colasanto ncolasanto@weareshadow.comSHADOWFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2205558/MicrosoftTeams_image__20.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2205559/MicrosoftTeams_image__19.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/214382/tumi_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tumi-prasentiert-seine-neuen-alpha-kollektionen-durch-eine-erweiterung-seiner-kampagne-essentially-beautiful-301924557.htmlOriginal-Content von: Tumi Inc., übermittelt durch news aktuell