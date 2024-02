TUI: Das knallt!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI konnte am Freitag mit dem Plus von gut 3,8 % an den Börsen für einen lauten Knall sorgen. Die Reisegesellschaft hatte zuvor an drei aufeinanderfolgenden Handelstagen verloren. Am 14.2. ging es gar um -6,8 % nach unten. Die Aktie erholt sich also nach den jüngsten Zahlen zum 1. Quartal wieder.

Dabei hat die TUI mit den Zahlen den Konsens übertroffen, der erwartet worden war. Der Umsatz etwa hatte ein Rekordniveau erreicht!

TUI: Hoch wie nie!

Zudem konnte die TUI ein “leicht positives EBIT”, wie es heißt, nach der Bereinigung der Ergebnisse verbuchen. Das ist ein relativ gutes Zeichen und Signal dafür, dass das Jahr 2024 vielleicht doch stärker wird als befürchtet. Die Reiselust in Deutschland soll ungebrochen sein, so die Botschaft. Die Kurse sind indes aktuell nur noch im Seitwärtstrend, auch wenn jetzt ein kleiner Ausbruch gelungen ist.

