TUI: Was für Meldungen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

TUI ist in den vergangenen Tagen ein spektakulärer Wert gewesen. Die Reisegruppe hat nun neue Zahlen präsentiert, die durchaus für Aufmerksamkeit sorgen könnten. Dies jedoch hat die Aktie am Mittwoch in den ersten Handelsstunden noch nicht richtig bewegt. Die Kurse sind sogar um fast 1 % nach unten gerutscht. TUI: Wohin geht die Reise? Die Aktie hat in den vergangenen… Hier weiterlesen