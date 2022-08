TUI: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie des Reiseunternehmens TUI ist mit den jüngsten Quartalszahlen zumindest wieder schwankend. Die Aktie hat innerhalb einer Woche dennoch einen Aufschlag in Höhe von 9,8 % geschafft. In einem Monat ging es für den Titel um beachtliche 17 % aufwärts, womit die Kurse wieder in Richtung von 2 Euro klettern. Aktuell sind die Notierungen mit gut 1,86 Euro noch… Hier weiterlesen