TUI: Sie klettert und klettert!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

TUI klettert weiter. Am Montag ging es zwar um -0,4 % abwärts, tendenziell aber liegt der Titel weit vorne. In den vergangenen vier Wochen gewann die Aktie schon 18 %. Es geht immer weiter – oder? Analysten sehen den Titel laut Auswertungen von Marketscreener inzwischen im Mittel bei in etwa 9,91 Euro. Das wären noch einmal erhebliche Kursgewinne für den Reisekonzern. Vielleicht scheint die Jahreszeit zu helfen? Jedenfalls wird der Handel inzwischen auch für die Aktie wieder attraktiver.

TUI: Ganz nah dran!

Der Titel ist inzwischen bis auf 1,28 % an den GD100 herangerückt. Das ist die bedeutende mittelfristige Trendlinie, an der sich einiges entwickeln wird. Die Aktie hat zudem eine sogenannte Relative Stärke (130 Tage) über ca. 0,96. Sie ist fast neutral, so die Botschaft. Noch ist nicht alles gewonnen, aber 74 %...