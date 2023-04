TUI: Kursziel in Gefahr?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie der TUI zeigte Anfang der Woche zunächst einen Rückgang, gefolgt von einem kleinen Hoffnungsschimmer am Dienstag. Die Reisebranche, insbesondere TUI, leidet unter den aktuellen Streiks an Flughäfen, da Reisen storniert oder teuer umgeleitet werden müssen. Die Ergebnisse des Unternehmens, die bald veröffentlicht werden, sehen vergleichsweise schwach aus, was die Stimmung weiterhin belastet.

Die Kapitalerhöhung, die TUI im März beschlossen hatte, wirkt noch immer nach. Der Kurs der alten Aktie sank massiv, während auch der Kurs der Bezugsrechte aus Sicht der Altaktionäre stark fiel. Die TUI hat seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie Ende 2019 trotz staatlicher Rettungsaktionen mehr als 50 % ihrer Börsenbewertung verloren.

Die Misstrauensfrage bleibt offen, da die Märkte der Bewertung der Aktie und des Bezugsrechtes...