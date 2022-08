TUI: Kleine Bodenbildung drin - jetzt 2,00 EUR?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Der TUI-Aktie ist es gelungen, im Bereich von rund 1,50 EUR einen tragfähigen Boden zu finden. Über den gesamten Monat Juli zeigte sich eine Bodenbildung in Form einer inversen SKS-Formation. Diese wurde in den jüngsten Handelstagen positiv zu Oberseite aufgelöst. Spannend wird es nochmals am heutigen Tage, da die Ergebnisveröffentlichung ansteht. Werden die Erwartungen übertroffen oder enttäuscht? Auf der Oberseite… Hier weiterlesen