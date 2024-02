TUI: Kleine Bewährungsprobe!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Wie gewonnen, so zerronnen, heißt es bei der TUI-Aktie in Teilen am Freitag. Nach enormen Gewinnen ging es nun am Freitag wieder um fast -4 % abwärts. Die Aktie ist auf dem Weg nach oben also doch noch nicht so stark, wie es Analysten immer wieder erwarten.

Die setzen auf ein mittleres Kursziel von über 10 Euro. Das wären ersichtlich mehr als 40 %, die TUI noch zulegen kann. Basis sind gute Zahlen, die von der TUI kommen – und auch eine vernünftige Aussicht auf eine starke Reisesaison. Aber es gibt auch Bedenken.

Die Bedenken der TUI

Die TUI geht davon aus, 2024 am Reisemarkt praktisch wieder die Vor-Corona-Zeiten zu erleben. Das kann durchaus sein. Nur ist die Konjunktur noch immer nicht angesprungen – und das weckt offenbar weiterhin Zweifel. Charttechniker z. B. sprechen von einem Seitwärtstrend.

