TUI-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Tui als "Schlecht", da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -3,51 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Tui weist hierbei einen Wert von 8,31 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt als deutlich günstig und unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 54,24, was eine Abweichung von 85 Prozent darstellt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tui-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -24,14 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von +9,96 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird Tui sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da der RSI weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Insgesamt wird das Unternehmen daher mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Diese verschiedenen Analyseergebnisse zeigen, dass Tui in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhält, von "Schlecht" über "Gut" bis hin zu "Neutral". Anleger sollten daher genau abwägen und weitere Informationen einholen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

