TUI: Darum segelt die Aktie weiter gen Süden

Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50) macht es ihren Anlegern nicht leicht. Immer wieder fällt sie durch signifikante Kursabfälle negativ auf, so auch in jüngster Zeit. Dabei läuft es rein operativ betrachtet gar nicht mal so schlecht. Wir die aktuelle Bewertung überhaupt noch durch fundamentale Tatsachen gerechtfertigt?