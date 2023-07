TUI: Buchungszahlen ziehen an! Schafft die Aktie den Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Finanztrends Video zu TUI



mehr >

Die Aktie des Reisespezialisten TUI hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 41% verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 6,80 Euro. Wie heute bekannt wurde, hat die nach der Pandemie wieder anziehende Reiselust der Menschen in Deutschland dem Reiseanbieter steigende Buchungs- und Umsatzzahlen beschert. Beim Umsatz liege man in Deutschland bereits wieder auf Vor-Corona-Niveau,...