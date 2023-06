TUI: Aktie wird hochgestuft, aber...

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 32% an Wert verloren und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 6,20 Euro. Für positive Impulse könnte jetzt eine neue Analysten-Einschätzung sorgen. Denn:Deutsche Bank Research hat Tui von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel mit 9,80 Euro an die jüngste Kapitalerhöhung angepasst. Der Touristikkonzern habe...