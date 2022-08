TUI-Aktie: Ein wahrlich großes Ziel!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Liebe Leserin, lieber Leser, noch bis vor einer Woche sah es sehr gut aus für die Aktie von TUI. Ausgehend von 1,47 Euro am 27. Juli hatten sich die Papiere des Touristik-Konzerns am vergangenen Donnerstag bis auf 1,87 Euro vorgearbeitet – ein zwischenzeitliches Plus von annähernd 30 Prozent innerhalb von gut drei Wochen. Die am 10. August vorgelegten Zahlen zu… Hier weiterlesen