TUI-Aktie: Ein vielversprechender Start!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Aktie des Reiseveranstalters TUI erfuhr heute Morgen einen neuen Aufschwung. Bis zum Vormittag stieg sie um 2,40 Prozent und erreichte vorläufig einen Wert von 6,66 Euro. Für diejenigen, die nicht besonders abergläubisch sind, dürfte dieser Kurs durchaus Grund zur Freude sein. Es scheint den Bullen zu gelingen, zumindest die Unterstützung bei 6,50 Euro erfolgreich aufrechtzuerhalten.

Obwohl dieser Support in einer an sich schon niedrigen Kursregion liegt, muss die TUI-Aktie nach einer Reihe von Enttäuschungen klein beginnen. Aus den kleineren Kursgewinnen lassen sich noch keine neuen Signale ableiten. Dennoch ergattern sich die Käufer hiermit eine Chance auf einen erneuten Versuch der Annäherung an die 7-Euro-Marke.

Neue Gelegenheit für TUI?

Mitte Juni scheiterte genau dies noch für das Papier des Touristikunternehmens....