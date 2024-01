TUI Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Die Analysten haben Tui auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. In den letzten beiden Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt. Die Analyse wurde auch durch Handelssignale ergänzt, die zu einer schlechten Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führten.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat zunehmend verschlechtert hat. Dies führte zu einer schlechten Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm im letzten Monat ab, was ebenfalls zu einer schlechten Bewertung führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -24,14 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führte. Auf der anderen Seite ergab die Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein anderes Rating, was zu einer guten Bewertung führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen daher eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Tui hat ein KGV von 8,31, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 54,24, was zu einer guten Empfehlung führt. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft.

