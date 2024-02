TUI-Aktie: Das sind Werte!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI wird im laufenden Jahr davon leben, dass in Deutschland wieder Geld für Reisen ausgegeben wird. Die Aktie hält sich am Donnerstag mit dem Minus von -0,9 % zwar nicht gut, kann aber darauf verweisen, innerhalb der vergangenen vier Wochen noch um gut 5 % geklettert zu sein. Der Titel hat ohnehin nach langen Wochen jetzt einen Aufwärtstrend vielleicht nicht erreicht, so aber angedeutet (unabhängig davon, dass Analysten ohnehin einen sehr stark steigenden Kurs erwarten).

TUI: Der Weg nach oben !

Der Weg nach oben ist relativ frei und zudem gut ersichtlich. Denn die Notierungen haben sowohl den GD100 wie auch die 200-Tage-Linie als technische Signale in den beiden vergangenen Wochen überwunden. Der Vorsprung beläuft sich Stand heute auf mehr als 5 %. Darin sehen die technischen Analysten einen klaren Aufwärtstrend!

